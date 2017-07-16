Боевики в воскресенье 7 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

По состоянию на 18.00 воскресения боевики незаконных вооруженных формирований совершили 7 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодняшний день отметился существенным уменьшением обстрелов украинских позиций в стороны противника. Однако полностью огонь враг не прекращал… Стоит добавить, что все 7 случаев применения оружия противником зафиксированы до 7 утра. Поэтому 16 июля - День металлурга и горняка, праздник, который широко отмечается на Донбассе, прошло относительно спокойно", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

На Луганском направлении боевики обстреливали опорные пункты ВСУ в окрестностях населенных пунктов Крымское, Новозвановка и Малиновое. Кроме того, боевики обстреляли жилой сектор поселка Золотое из минометов калибра 82 мм, в результате чего повреждены гражданские здания.

На Донецком направлении боевики обстреливали шахту Бутовка из стрелкового вооружения и крупнокалиберных пулеметов, Авдеевку – из танков.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Широкино из артиллерии калибра 122 мм.