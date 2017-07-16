Боевики обстреляли жилые кварталы поселка Золотое из запрещенного вооружения

Боевики незаконных вооруженных формирований ОРЛО обстреляли жилые кварталы поселка Золотое (Луганская область) с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения, сообщает Украинская сторона совместного центра по контролю и координации (СЦКК).

"В ночь с 15-го на 16-е июля боевики уже второй раз за эту неделю обстреляли жилой сектор населенного пункта Золотое вблизи города Попасная Луганской области, применив запрещенные Минскими соглашениями 82 мм минометы, а также автоматические и противотанковые гранатометы", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в "Фейсбук".

По итогам обстрела повреждены жилые дома по улицам Нахимова, Пролетарской, Партизанской и Островского.

Кроме того, на ул.Студенческой граната пробила крышу дома, а на огороде разорвалась мина калибра 82 мм.

В результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.

"Украинская сторона осуждает действия НВФ ОРЛО по обстрелам населенных пунктов, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Указанное преступление свидетельствует о целенаправленных действиях НВФ ОРЛО по дальнейшему обострению конфликта, откровенном пренебрежении Минскими соглашениями, и нежелании соблюдать перемирие, объявленное на период сбора урожая", - отмечают в сообщении.