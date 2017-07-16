Более 25 взрослых и детей пострадали на аттракционе в Мадриде

Не менее 26 человек получили ранения на аттракционе в воскресенье в одном из парков развлечений в Мадриде, сообщило агентство EFE. Уточняется, что среди пострадавших есть дети.

Как сообщается, два состава аттракциона "Поезд из шахты" столкнулись друг с другом. На место прибыли медики, которые они оказали пострадавшим первую помощь. Все пострадавшие отправлены в больницы для осмотра.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства происшедшего.