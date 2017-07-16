События

17:50 16.07.2017

Более 25 взрослых и детей пострадали на аттракционе в Мадриде

Не менее 26 человек получили ранения на аттракционе в воскресенье в одном из парков развлечений в Мадриде, сообщило агентство EFE. Уточняется, что среди пострадавших есть дети.

Как сообщается, два состава аттракциона "Поезд из шахты" столкнулись друг с другом. На место прибыли медики, которые они оказали пострадавшим первую помощь. Все пострадавшие отправлены в больницы для осмотра.

Правоохранительные органы изучают обстоятельства происшедшего.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В центре Львова горит жилой дом

В Грузии отменили тюремное наказание за посев конопли для личного пользования

Боевики спровоцировали бой у Крымского и 11 раз обстреляли ВСУ

Мужчина погиб, прыгнув с 4-го этажа во время преследования в Харькове

Суд арестовал нардепа Добкина с альтернативой залога в 50 млн. грн.

ПОСЛЕДНЕЕ

Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании "Формулы-1"

На Закарпатье стартует газификация Раховского района

Трамп посчитал отношение "фейковых" СМИ к его сыну незаслуженным

Более 10 тыс. единиц вооружения и военной техники планируется поставить в ВСУ в текущем году

Бороться с туберкулезом в Киргизии будут имамы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Комплектующие для мобильных телефонов цены
РЕКЛАМА