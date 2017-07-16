На Закарпатье стартует газификация Раховского района

Львовский филиал ПАО "Укргазвыдобування" начал прокладку газопровода от пгт Солотвино (Тячевский район) до с.Белая Церковь (Раховский район), сообщает глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

"Следующий этап - прокладка подводного газопровода длиной 4,6 километра до Белой Церкви, что позволит начать обеспечение Раховского района газом собственной добычи. Сегодня Раховщина - единственный район Закарпатья и один из нескольких в Украине, которые вообще не газифицированы. Диаметр газопровода, который прокладывается, - 220 миллиметров, что позволит протянуть его не только в Белую Церковь, но и до Великого Бычкова - крупнейшего после райцентра поселка Раховщины", - цитирует в субботу главу ОГА пресс-служба Г.Москаля.

В информации отмечается, что на окраине села Белая Церковь газовиками была открыта скважина №15 с дебитом более 50 тыс. кубометров газа в сутки.

Раховский район Закарпатской области (центр г.Рахов) расположен в наиболее высокогорной части Украинских Карпат. Площадь района – 1892кв км. На территории района расположены 1 город, 3 поселка городского типа и 28 сел. Население района по данным на 2017 года превышает 92 тысячи жителей.