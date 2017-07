Трамп посчитал отношение "фейковых" СМИ к его сыну незаслуженным

Президент США Дональд Трамп считает, что его сын Дональд Трамп-младший незаслуженно стал объектом критики "фейковых" СМИ, тогда как к Хиллари Клинтон, по его мнению, пресса относилась более благосклонно.

"Хиллари Клинтон может незаконно получать вопросы к дебатам и удалять 33 тыс. электронных писем, а мой сын Дон становится объектом презрения фейковых СМИ", - написал он в своем Twitter.

HillaryClinton can illegally get the questions to the Debate & delete 33,000 emails but my son Don is being scorned by the Fake News Media?