Трамп посчитал отношение "фейковых" СМИ к его сыну незаслуженным

Президент США Дональд Трамп считает, что его сын Дональд Трамп-младший незаслуженно стал объектом критики "фейковых" СМИ, тогда как к Хиллари Клинтон, по его мнению, пресса относилась более благосклонно.

"Хиллари Клинтон может незаконно получать вопросы к дебатам и удалять 33 тыс. электронных писем, а мой сын Дон становится объектом презрения фейковых СМИ", - написал он в своем Twitter.

HillaryClinton can illegally get the questions to the Debate & delete 33,000 emails but my son Don is being scorned by the Fake News Media? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2017 г.

Согласно Wikileaks за день до дебатов на праймериз с демократом Берни Сандерсом, и.о. председателя Национального комитета Демократической партии США (DNC) Донна Бразил дала Клинтон подсказку об одном из возможных вопросов.

Расследование против кандидата в президенты от демократов Клинтон, которая использовала личную электронную почту в рабочих целях на посту госсекретаря, было прекращено в июле 2016 года без предъявления иска.

В зарубежных СМИ ранее в этом месяце появилась информация, что в июне прошлого года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы "имеет связи в Кремле" и которая располагала информацией о кандидате в президенты США 2016 года экс-госсекретаре Хиллари Клинтон.