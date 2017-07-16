Три человека погибли и трое получили травмы в ДТП во Львовской области

Три человека погибли и три были травмированы в ДТП на автодороге Львов-Тернополь возле села Куровичи Золочивского района Львовской области, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в области.

Как указано в обнародованном в воскресенье сообщении, авария произошла около 6.00 – столкнулись автомобили "Renault Laguna" и "Daewoo Sens".

Пострадавшие доставлены в больницы. Для извлечения тел погибших из автомобиля "Деу" привлекали пожарных.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.