За три месяца Трамп потратил на адвокатов почти $700 тыс.

Расходы президента США Дональда Трампа на адвокатов в период с апреля по июнь составили $677,826, сообщило издание Politico со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

Из этих денег $50 тыс. были переведены 27 июня Алану Футерфасу, нью-йоркскому адвокату, представляющему интересы Дональда Трампа-младшего.

Как отмечает издание, перевод был сделан до того, как газета The New York Times обнародовала информацию о встрече Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой и почти за две недели до того, как стало официально известно, что Футерфас будет представлять интересы сына американского президента.

По данным издания, в первые три месяца президентства расходы Трампа на адвокатов составили $249,344.

