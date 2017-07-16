События

12:18 16.07.2017

За три месяца Трамп потратил на адвокатов почти $700 тыс.

Расходы президента США Дональда Трампа на адвокатов в период с апреля по июнь составили $677,826, сообщило издание Politico со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии.

Из этих денег $50 тыс. были переведены 27 июня Алану Футерфасу, нью-йоркскому адвокату, представляющему интересы Дональда Трампа-младшего.

Как отмечает издание, перевод был сделан до того, как газета The New York Times обнародовала информацию о встрече Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой и почти за две недели до того, как стало официально известно, что Футерфас будет представлять интересы сына американского президента.

По данным издания, в первые три месяца президентства расходы Трампа на адвокатов составили $249,344.

Таким образом, говорится в сообщении, "расходы Трампа на "юридический консалтинг" стремительно растут по мере расширения расследования о возможном вмешательстве России в выборы 2016 года".

Адвокатские счета Трампов оплачиваются из средств, которые штаб президента накопил на следующую избирательную кампанию, уточняет издание.

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