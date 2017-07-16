Рейтинг Трампа по итогам шести месяцев президентства оказался рекордно низким

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа на сегодняшний день составляет 36%, свидетельствуют опубликованные воскресенье данные совместного опроса, подготовленного ABC News и The Washington Post.

Отмечается, что это наиболее низкий показатель за последние 70 лет для глав американской администрации, проработавших на своем посту шесть месяцев. Неодобрение работой Трампа выразили 58% респондентов.

Таким образом, уровень поддержки Трампа опустился еще на 6 п.п. по сравнению с рейтингом, подготовленным к его 100 дням президентства. Ближе всего к столь низким показателям одобрения (39%) был президент Джеральд Форд в феврале 1975 года, спустя шесть месяцев его работы.

Показатели президентов Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего спустя полгода работы были на отметке в 59%.

Кроме того, 63% респондентов назвали неуместными действия Трампа, нацеленные на то, чтобы получить компромат на Хиллари Клинтон, подразумевая встречу сына американского президента с российским адвокатом.

Еще 60% опрошенных считают, что Россия пыталась повлиять на результаты президентских выборов, а 67% - что команда Трампа помогала ей в этом.