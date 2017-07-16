События

10:57 16.07.2017

Списанные вагоны горели в харьковском депо в субботу

В субботу вечером в Харькове загорелись вагоны электропоезда на территории вагономоторного депо по ул.Саратовская.

Как сообщает в воскресенье утром пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о возгорании поступило в дежурную часть в 20.30.

"К месту пожара были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления. По прибытию к месту пожара было установлено, что на пути отстоя списанных вагонов горели 2 недействующих (списанных) вагона электропоезда. Площадь пожара составила около 100 кв.м", - говорится в сообщении.

В 20.50 пожар был локализован, в 21.30 - ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на другие вагоны электропоездов.

Причина пожара и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются.

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