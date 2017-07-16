Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной принятия Декларации о государственном суверенитете Украинского государства, когда Верховный Совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины, сделав первый юридический шаг к выходу из СССР и началу нового этапа государственности.

В обнародованном в воскресенье утром на сайте президента Украины обращении к народу по случаю годовщины П.Порошенко заявил, что "сегодня, как и сто лет назад, наши воины с оружием в руках защищают от российского агрессора государственный суверенитет Украины".

"Свобода имеет высокую цену. В течение 20-х – 90-х годов прошлого века длилось освободительное движение украинского народа за государственную независимость Украины. Свое право на собственное будущее мы отстояли во время Оранжевой революции. Европейский выбор Украины выбарывался миллионами граждан во время Революции Достоинства. За него отдали свою жизнь Герои Небесной Сотни", - подчеркнул глава государства.

Президент в своем обращении также отмечает, что "провозглашенный Год Украинской революции 1917 - 1921 годов побуждает обратить внимание на сходство в процессах разрушения империй. Именно 100 лет назад на обломках бывшей Российской империи кипел национальный подъем порабощенных народов".

"В сложнейших условиях мы настойчиво реформируем практически все сферы жизни страны и уже есть положительные сдвиги. Впервые за много лет улучшены показатели инвестиционной привлекательности Украины, что открывает перспективу для уверенного экономического роста", - говорится в обращении П.Порошенко.

Президент также отмечает, что в условиях гибридного противостояния с Российской Федерацией и потери значительной части экономического потенциала страны удалось в этом году перейти к повышению социальных стандартов – выросла минимальная заработная плата и пенсии.

П.Порошенко также напомнил, что завершен сложный, финальный этап вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, а "открытые благодаря безвизовому режиму двери Евросоюза являются настоящим признанием наших достижений на пути реформ".