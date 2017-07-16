Голосование в Сенате США по отмене реформы Obamacare отложено в связи с операцией Маккейна
Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл сообщил, что запланированное на будущую неделю голосование об отмене реформы здравоохранения, известной как Obamacare, отложено из-за операции сенатора-республиканца Джона Маккейна, пишет издание The Hill.
На какую дату будет перенесено голосование, он не уточнил. Ранее стало известно, что в пятницу Маккейн перенес операцию на глазу, в связи с чем всю следующую неделю будет проходить реабилитацию.
Так как все 48 демократов в Сенате против реформы, а также против и некоторые республиканцы, то для них важен голос каждого сенатора, напоминает издание.
De cruciale stemming over #Trumpcare wordt uitgesteld omdat John McCain is geopereerd https://t.co/v5HkaAuI5o pic.twitter.com/3r8xvanEw2— de Volkskrant (@volkskrant) 16 июля 2017 г.