События

09:06 16.07.2017

Около 500 человек эвакуировали правоохранители с ж/д-вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании

Поступившее минувшим вечером анонимное сообщение о минировании Львовского железнодорожного вокзала оказалось ложным, сообщает департамент по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА.

По данным департамента, в 21.50 субботы неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. Требований, которые могли бы упредить взрыв, звонивший не выдвинул.

Здание вокзала оцепили, был перекрыт доступ в здание посторонних лиц. Из него вывели около 500 пассажиров и работников железной дороги.

Сотрудники полиции провели осмотр вокзала и прилегающей территории и не нашли взрывоопасных предметов. В 23.00 поисковые работы были завершены. Задержки в движении поездов не было.

Полиция устанавливает личность анонима, предоставившего неправдивую информацию.

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Интерфакс-Украина
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