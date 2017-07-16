Около 500 человек эвакуировали правоохранители с ж/д-вокзала Львова из-за ложного сообщения о минировании

Поступившее минувшим вечером анонимное сообщение о минировании Львовского железнодорожного вокзала оказалось ложным, сообщает департамент по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА.

По данным департамента, в 21.50 субботы неизвестный позвонил в полицию и сообщил о минировании здания главного железнодорожного вокзала во Львове. Требований, которые могли бы упредить взрыв, звонивший не выдвинул.

Здание вокзала оцепили, был перекрыт доступ в здание посторонних лиц. Из него вывели около 500 пассажиров и работников железной дороги.

Сотрудники полиции провели осмотр вокзала и прилегающей территории и не нашли взрывоопасных предметов. В 23.00 поисковые работы были завершены. Задержки в движении поездов не было.

Полиция устанавливает личность анонима, предоставившего неправдивую информацию.