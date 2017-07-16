События

08:37 16.07.2017

Умер казахстанский актер Владимир Толоконников

В Москве на 75-м году жизни скончался казахстанский актер Владимир Толоконников, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" друзья семьи актера.

"Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, хоронить В.Толоконникова будут на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

В.Толоконников - советский казахстанский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР. Наиболее известная его роль - Полиграф Шариков из фильма Владимира Бортко "Собачье сердце".

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