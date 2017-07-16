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07:34 16.07.2017

"Doppelmayr интересуется строительством канатной дороги в Киеве – Кличко

Киев на этой неделе посетили представители руководства австрийской компании "Doppelmayr", заинтересовавшиеся возможностью реализации проекта строительства в центральной части города канатной дороги, которая по планам властей свяжет ключевые туристические места, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"На этой неделе в Киев приезжали представители компании "Doppelmayr", которая является мировым лидером по строительству канатных дорог. То, что высокое руководство приезжает и выказывает заинтересованность в проекте, является очень хорошим сигналом. Уверен, что следующей весной мы сможем говорить о начале строительства канатной дороги", - цитирует В.Кличко его пресс-служба.

Кроме этого, отметил градоначальник, столичные власти планируют обновить и киевский фуникулер.

"Хочу напомнить, что в прошлом году фуникулер перевез более одного миллиона пассажиров. Мы планируем сделать и просторные вагоны, и кондиционирование в них. Фуникулер будет не только транспортным средством, а также - одним из аттракционов, который с удовольствием будут посещать много киевлян и гостей нашего города", - подчеркнул В.Кличко.

Городской голова отметил, что среди иностранных инвесторов есть заинтересованность инвестиций в Украину и Киев в частности.

"60% из всех инвестиций, которые были привлечены в прошлом году в Украине, пришли именно в наш город. То есть доверие есть, заинтересованность есть, и вместе с инвесторами, которые создают рабочие места, мы меняем наш город", - сказал он.

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