Командующий Сухопутных войск Канады ознакомился с ходом обучения саперов ВСУ канадскими инструкторами

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Канады генерал-лейтенант Пол Винник посетил Центр разминирования Главного управления оперативного обеспечения Вооруженных сил Украины в Хмельницкой области.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, начальник Центра разминирования полковник Владимир Родиков проинформировал П.Винника о деятельности, структуре и назначении воинской части, рассказал о деятельности Центра по направлению поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств, а также об опыте работы военных саперов с самодельными взрывными устройствами.

Кроме того, В.Родиков ознакомил гостей с учебно-материальной технической базой Центра разминирования, системой подготовки саперов, водолазов, кинологов и расчетов минно-розыскной службы, а также поблагодарил канадского генерала за помощь в подготовке украинских саперов.

"Командующий Сухопутных войск ВС Канады также сообщил, что его заинтересовала возможность дальнейшего сотрудничества в направлении подготовки специалистов водолазного дела", - говорится в информации.

Во время посещения Центра разминирования иностранные гости проверили ход проведения занятий, которые проходят в рамках "многонациональной тренировочной группы – Украина", пообщались с украинскими и канадскими военнослужащими.

"Наше сотрудничество является взаимовыгодным, ведь представители обеих стран учатся друг у друга. Во время общения с канадскими инструкторами я узнал, что они поражены энтузиазмом своих украинских коллег, а также их боевым опытом. Хочу подчеркнуть, что мы и сами учимся у украинских военнослужащих", - отметил во время визита П.Винник.