События

02:23 16.07.2017

Париж намерен оказать содействие Кувейту в поиске разрешения кризиса вокруг Катара

Франция намерена оказать содействие Кувейту в посреднической миссии по урегулированию кризиса вокруг Катара, сообщил в субботу министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который прибыл с визитом в Доху.

"Франция очень обеспокоена резким ухудшением отношений между Катаром и соседями и должна содействовать посредничеству под руководством Кувейта", - сказал глава французской дипломатии по итогам переговоров с катарским коллегой шейхом Мухаммедом Аль Тани.

"Франция ведет переговоры со всеми этими странами для того, чтобы помочь найти решение", - отметил он.

Ж.-И. Ле Дриан посещает Катар в рамках турне по странам Персидского залива, в рамках которого он также планирует посетить Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Грузии отменили тюремное наказание за посев конопли для личного пользования

Боевики спровоцировали бой у Крымского и 11 раз обстреляли ВСУ

Мужчина погиб, прыгнув с 4-го этажа во время преследования в Харькове

Суд арестовал нардепа Добкина с альтернативой залога в 50 млн. грн.

Суд арестовал всех пятерых подозреваемых в растрате средств "Львовского бронетанкового завода"

ПОСЛЕДНЕЕ

Больницы Ровенской области получили 18 новых "скорых" – Супрун

Власти Финляндии теперь могут эффективнее противодействовать "зеленым человечкам"

Бригадные тактические учения ВДВ проходят в Украине

АЧС зафиксирована на ферме в Латвии, будет ликвидировано 6 тыс. свиней

Выполняя задачи вместе, мы становимся только сильнее - командующий 6 флота США Дэвидсон на встрече с Полтораком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua/catalog5649.html
РЕКЛАМА