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01:17 16.07.2017

Больницы Ровенской области получили 18 новых "скорых" – Супрун

В рамках совместного проекта Минздрава Украины и Всемирного банка "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на текущей неделе районные больницы Ровенской области, а так же размещенные в Ровно областная и городская больницы получили 18 новых карет "скорой помощи", сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Благодаря совместным усилиям на этой неделе мы передали 18 новых машин "скорой помощи" Ровенской области. 16 для районных больниц и по одной для областной и городской клинической больницы. Это позволит быстрее и качественнее оказывать помощь в случаях, когда время идет на минуты", - написала У.Супрун в своей странице в соцсети Фейсбук.

При этом и.о. министра здравоохранения отметила, что покупка новых "скорых" для больниц области - только первый шаг в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".

"К 2020 году мы планируем реконструировать 105 врачебных амбулаторий и ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов – ИФ) и создать сердечнососудистый центр на базе областной больницы. Мы также готовим тренинги для более тысячи врачей Ровенской области", - написала У.Супрун.

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