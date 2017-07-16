События

00:20 16.07.2017

Власти Финляндии теперь могут эффективнее противодействовать "зеленым человечкам"

В Финляндии в субботу вступили в силу изменения законов о территориальном наблюдении и уголовного законодательства, касающиеся военных без знаков различия.

Финским властям теперь разрешено действовать более эффективно в тех случаях, когда безопасности в стране угрожает группа военных без опознавательных знаков, сообщил в субботу портал телерадиовещания Yle.

Под группой военных без знаков различия подразумеваются военные, которые действуют либо прямо в интересах иностранного государства, либо от его имени, либо с согласия этого государства. Эти военные организованы, оснащены или вооружены.

Закон предусматривает для таких групп абсолютный запрет на въезд в страну и пребывание в стране. Нарушение запрета будет наказываться в соответствии с Уголовным кодексом.

"Таких военных называют "зелёными человечками" и этот термин отсылает к зелёной форме в российской армии без опознавательных знаков, которая использовалась на Украине", - отмечает портал.

В министерстве обороны целью изменений называют обеспечение территориальной неприкосновенности Финляндии, лучшее соответствие изменившейся ситуации в мире и предоставление возможности реагировать на новые угрозы.

Президент Финляндии Саули Нинисте (Sauli Niinisto) подписал изменения в законодательстве в минувший понедельник.

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