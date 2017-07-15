Бригадные тактические учения ВДВ проходят в Украине

В регионах Украины проходят бригадные тактические учения с боевой стрельбой и десантированием личного состава 79 отдельной десантно-штурмовой и 81 отдельной аэромобильной бригад Высокомобильных десантных войск ВСУ.

Как сообщает в субботу пресс-служба командования ВДВ ВСУ, руководитель учений - командующий видом войск генерал-лейтенант Михаил Забродский рассказал, что учения проходят в тесном взаимодействии с Военно-морскими силами, штурмовой и военно-транспортной авиацией Воздушных сил, армейской авиацией Сухопутных войск, подразделениями оперативного обеспечения ВСУ.

"Две бригады ВДВ действуют на одном направлении совместно и согласованно, отрабатывая мельчайшие детали, от которых в реальном бою может зависеть выполнение боевой задачи, а также сохранение жизни и здоровья наших ребят", - отметил М.Забродский.

Практическая фаза тактических учений началась в Николаевской области, где десантные подразделения из Николаева и Донецкой области преодолели реку Южный Буг с помощью паромной переправы. Для создания условий, приближенных к боевым, применялись средства аэрозольной маскировки. На переправе была организована комендантская служба, а боевая техника переправлялась по четкому графику.

Для отражения воздушного нападения противника на переправе несли дежурство зенитные ракетные комплексы. На воде патрулировали малые артиллерийские катера ВМС Украины.

"В тыл условного противника с самолетов военно-транспортной авиации на парашютных платформах были десантированы автомобили с зенитными установками. Сразу за ними был высажен тактический воздушный десант вместе с грузами с тяжелым пехотным вооружением и боеприпасами. "Обеспечив успешные действия основных сил, десантники закрепились на определенных рубежах и перешли к обороне", - говорится в информации.

После этого бойцы комбинированным способом были переброшены в Одесскую область. На Белгородском полигоне практическая фаза учений началась с нанесения огневого удара штурмовой авиацией и боевыми вертолетами Ми-24. После вывода из строя средств ПВО противника, для захвата и взятия под контроль важных объектов высадился тактический воздушный десант.

Впоследствии, форсировав на бронированной технике водную преграду, основные силы участвующих в учениях частей ВДВ отработали действия в наступательном и оборонительном бою.

Завершилась практическая фаза загрузкой десантно-штурмового подразделения на средний десантный корабль ВМС ВСУ. Переход морем продолжался более 20 часов. За это время военные моряки вместе с десантниками приняли участие в практическом занятии по борьбе за живучесть корабля. Были проведены стрельбы из стрелкового оружия и корабельного вооружения.

Разгрузившись, подразделение прибыло на полигон "Олешковские пески". Началась практическая фаза по отражению атаки условного противника и нанесения авиационного удара штурмовой авиацией и боевыми вертолетами, после чего десантники отработали рейдовые действия в тылу условного противника.

"Следующие практические этапы бригадных тактических учений будут проходить в других регионах Украины", - отметили в пресс-службе командования ВДВ ВСУ.