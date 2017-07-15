Выполняя задачи вместе, мы становимся только сильнее - командующий 6 флота США Дэвидсон на встрече с Полтораком

Полторак и командующий 6 флота США Дэвидсон обсудили дальнейшее совершенствование мастерства военных при выполнении общих задач

Министр обороны Украины генерал Степан Полторак посетил участвующие в международных морских учениях "Си Бриз – 2017" флагман украинских ВМС фрегат "Гетман Сагайдачный", эсминец и ракетный крейсер ВМС США, а также встретился с командующим 6 флота США вице-адмиралом Филиппом Дэвидсоном.

"В рамках рабочей поездки в Одесскую область проверил ход проведения международных учений Sea Breeze-2017, посетил фрегат "Гетман Сагайдачный" ВМС Украины, эсминец ВМС США "Carney" и ракетный крейсер "HueCity", участвующие в учениях. Во время общения с командующим 6 Флота США вице-адмиралом Филиппом Девидсоном обсудили перспективы будущих этапов учений и вопросы совершенствования профессионального мастерства военнослужащих во время выполнения общих задач", - написал С.Полторак в своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Как сообщается на сайте Минобороны Украины, командиры кораблей ознакомили министра обороны Украины с работой центра управления и навигации. Встреча же с Ф.Дэвидсоном состоялась на "HueCity".

"Господин генерал, я очень благодарен, что вы принимаете в Одессе наши два корабля. И для нас большая честь принимать участие в таких масштабных учениях вместе с другими 16 странами мира. Благодаря тому, что мы выполняем наши задачи вместе, мы становимся только сильнее и так оттачиваем свое профессиональное мастерство", - цитирует украинское оборонное ведомство командующего 6 флота США.

В ходе визита на фрегат "Гетман Сагайдачный" С.Полторак посетил личный состав корабля и заслушал отчет о ходе международных морских военных учений командующего украинских ВМС вице-адмирала Игоря Воронченко.

Также в рамках поездки состоялась встреча главы украинского оборонного ведомства с представителями Киевской ассоциации военных атташе, во время которой министр проинформировал представителей иностранных государств о ходе реформ, которые продолжаются в Минобороны Украины.

"Отдельные подразделения ВМС Украины принимают активное участие в боевых действиях на востоке страны. Воины демонстрируют большой профессионализм и патриотизм в борьбе за территориальную целостность страны. Международные учения являются для нас чрезвычайно полезными, конструктивными. Я хочу поблагодарить иностранных коллег за то, что они вместе с нами совершенствуют воинское мастерство и помогают нашим воинам приобрести новые знания", - сказал С.Полторак.