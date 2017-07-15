События

18:24 15.07.2017

Боевики спровоцировали бой у Крымского и 11 раз обстреляли ВСУ

С начала суток субботы незаконные вооруженные формирования продолжили осуществлять провокации и обстрелы на Донбассе, в основном на луганском направлении, и устроили завершившуюся боестолкновением неудачную вылазку в районе н.п.Крымское, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сводке по состоянию на 18.00, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети "Фейсбук", большинство из 11 вооруженных провокаций – 8, были зафиксированы на луганском направлении. Ночью боевики из 82 миллиметровых минометов били по Трехизбенке, а из гранатометов и стрелкового оружия - по Крымскому и Малиновому. Также вооруженные провокации с применением стрелкового оружия зафиксированы в Новоалександровке и Донце.

"На этом же направлении отдельно следует отметить и боестолкновение с противником. Около полуночи со стороны поселка Фрунзе под огневым прикрытием группа боевиков, пытаясь приблизиться к нашим позициям, вступила в бой с подразделениями АТО в районе Крымского. В результате умелых действий украинских военных враг отступил", - говорится в информации.

На Мариупольском направлении утром 15 июля боевики выпустили 9 мин калибра 120 миллиметров и били из танка по опорным пунктам ВСУ в Красногоровке. Кроме того, вражеские пулеметы работали по Новомихайловке.

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