Мужчина погиб, прыгнув с 4-го этажа во время преследования в Харькове

В субботу днем в Харькове неизвестный совершил разбойное нападение на кредитное учреждение на ул.Сумская, и, пытаясь скрыться от частной охраны и полиции, спрыгнул с балкона четвертого этажа и погиб.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщение о том, что мужчина пытался завладеть деньгами, угрожая пистолетом, поступило в Киевский отдел полиции в 14.00.

"Кассир заведения успела нажать тревожную кнопку. Работники частной охраны, находившиеся неподалеку, быстро приехали на вызов и начали преследовать нападавшего. На помощь им пришли прохожие. Преступнику удалось оторваться от погони и скрыться в подъезде жилого дома в переулке Воробьева", - говорится в сообщении.

На место происшествия были срочно направлены дополнительные силы полиции. Работники Киевского отдела полиции окружили дом к приезду спецподразделения КОРД. Бойцы предварительно определили, в какой квартире может скрываться беглец и начали его задержание. В это время мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа.

"До приезда врачей "скорой", спецназовцы оказывали ему первую медицинскую помощь. Врачам не удалось спасти мужчину, он умер в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

Следователями данное происшествие предварительно квалифицировано по ч. 3 ст. 187 (разбой) и ст.115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас работники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.