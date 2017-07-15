События

15:56 15.07.2017

Первый замглавы Госпогранслужбы и замглавы СММ ОБСЕ обсудили передвижение граждан через КПВВ в зоне АТО

Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк обсудил с первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом обеспечение передвижения гражданских лиц через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения АТО.

Как сообщает в субботу пресс-служба Госпогранслужбы, рабочая встреча состоялась в пятницу в Киеве.

"Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия, среди которых наибольшее внимание было сосредоточено на аспектах обеспечения свободного передвижения гражданских лиц через контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей", - сказано в сообщении.

Также В.Серватюк и А.Хуг обсудили взаимодействие с экспертами миссии по мониторингу ситуации в КПВВ, в пунктах пропуска и российско-украинской государственной границы.

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Интерфакс-Украина
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