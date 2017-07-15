СБУ задержала женщину-психолога, которая сопровождала отбор желающих вступить в ряды боевиков "ДНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в районе проведения антитеррористической операции женщину-психолога артиллерийского бандформирования "Кольчуга" так называемой "ДНР".

Как сообщает в субботу пресс-центр СБУ, 28-летняя уроженка Донецкой области была задержана при попытке попасть на контролируемую украинскими властями территорию.

По информации Спецслужбы, женщина добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям "ДНР" в середине 2014 года и, будучи дипломированным психологом, сопровождала процесс отбора желающих вступить в ряды боевиков.

"По поручению одного из главарей террористов злоумышленница вводила и реализовывала методы психологического воздействия на личный состав бандформирования. В частности, сопровождала процесс отбора желающих вступить в ряды группировки. Занималась психологическим вдохновением боевиков на убийства украинских военных, пренебрегая собственной жизнью ради навязанных пророссийской пропагандой идеи псевдогосударственного образования "ДНР", - сказано в сообщении.

Следователями СБУ документально подтверждено ее активное содействие деятельности НВФ и близкие контакты с главарями артиллерийского бандформирования.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней).

Задержанной сообщено о подозрении. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.