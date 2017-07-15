Прохладная погода продержится до воскресенья, в понедельник вернется жара

В Украине в воскресенье, 16 июля, погоду будет определять прохладный воздух, местами кратковременные дожди, сообщает Укргидрометцентр.

На большей территории страны – без осадков, лишь в Прикарпатье, Закарпатье и Луганской области ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 3-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 20-25°, в южной части и восточных областях ночью 12-17°, днем 23-28°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 11-16°.

В Киеве 16 июля без осадков; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 16 июля самая высокая температура днем была 35,9° в 1931 году, самая низкая ночью 7,8° в 1902 году.

В Украине в понедельник, 17 июля, без осадков. Ветер северо-восточный и северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, на юге и востоке до 19°; днём 22-27°, в восточных областях и в Приазовье до 30°.

В Киеве 17 июля без осадков. Ветер северо-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днём 23-25°.

По состоянию на 9:00 субботы, 15 июля, температура воды в Черном и Азовском морях была 23-25°, в районе Одессы и Приморского 15-19°, в Днепре возле Киева 21°.