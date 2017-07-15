Директор Львовского бронетанкового завода арестован с альтернативой залога

Соломенский районный суд г.Киева избрал директору ГП "Львовский бронетанковый завод" Роману Тымкиву меру пресечения в виде двух месяцев под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 2 млн грн.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном антикоррупционном бюро Украины, такое решение было принято на заседании суда в субботу.

Как сообщалось, в пятницу, 14 июля, детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали 5 человек, причастных к махинациям с закупками двигателей для танков ГП "Львовский бронетанковый завод": в том числе директора завода и его заместителя.

"Задержаны пять человек: начальник ЦБТУ (Центральное бронетанковое управление) ВСУ Вооружения ВСУ (генерал-майор), начальник отдела ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ (полковник), директор и заместитель директора ГП "Львовский бронетанковый завод", а также учредитель ООО, задействованного в схеме", - сообщила пресс-служба НАБУ.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, близкий к Госпогранслужбе, заместителя директора "Львовского бронетанкового завода" задержали на границе с Польше во Львовской области, в одном из пунктов пропуска.

В ходе досудебного расследования детективы НАБУ установили, что должностные лица ЦБТУ ВСУ Вооружения ВСУ в сговоре со служебными лицами ГП "Львовский бронетанковый завод", учредителем ООО и при участии фирм с признаками фиктивности разработали и реализовали коррупционную схему по закупке запасных частей и комплектующих к бронетанковому вооружению и технике, чем совершили растрату бюджетных средств в 2015 году на сумму 28,5 млн грн.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в пятницу на "Львовском бронетанковом заводе" во Львове, сообщил, что по результатам проверок предприятий государственного концерна "Укроборонпром" были отстранены от исполнения обязанностей 25 руководителей

Глава государства отметил, что благодаря работе службы безопасности "Укроборонпрома" и правоохранительных органов не допущено расхищение 631 млн грн на предприятиях оборонной промышленности: "Открыто 41 уголовное дело по материалам службы безопасности. Значительное количество находится в судах. Предотвращена кража 631млн грн".