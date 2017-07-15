События

13:23 15.07.2017

На Харьковщине полиция изъяла почти 10 тыс.кустов нелегально выращенного мака

В Харьковской области вблизи с.Городнее работники полиции задержали двух ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности местных жителей (40 и 41 год), выращивавших и собиравших мак.

«При личном досмотре (задержанных – ИФ) было обнаружено и изъято 196 головок мака. С места посева изъято 9860 растений. Как объяснили правонарушители, они выращивали растения для собственных нужд», - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении мужчин.

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Интерфакс-Украина
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