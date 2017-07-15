Гройсман отметил важность появления миротворческой миссии на территории ОРДЛО

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил важность появления усиленной миротворческой миссии на временно неконтролируемой Киевом территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО).

Как сообщает в субботу пресс-служба Кабинета министров Украины, В.Гройсман в своем поздравлении по случаю Дня украинских миротворцев отметил, что Украины с первых лет независимости активно участвует в программах ООН по поддержанию мира, безопасности и правопорядка во многих проблемных регионах мира.

"За годы независимости более 42 тыс. наших воинов приняли участие в миротворческих миссиях, чем заслужили высокий авторитет у международного сообщества. Более четверти века Украина и ее миротворческие силы демонстрируют преданность делу мира и правопорядка на нашей планете, ведь нет ничего хуже войны, которая тормозит развитие общества", - отметил он

Вместе с тем, украинский премьер указывает на то, что уже четвертый год продолжается российская агрессия на территории Украины, от которой "ежедневно гибнут наши солдаты и гражданское население", а страна несет инфраструктурные и экономические потери.

"В таких условиях наше государство как надежный партнер международных миротворческих миссий призывает мировое сообщество к урегулированию ужасного конфликта, который продолжается в Восточной Европе - на украинском Донбассе", - сказал В.Гройсман.

"Мы благодарны международной миротворческой миссии ОБСЕ за активное участие в прекращении террористического акта, однако, как видим, российско-террористические силы, которые оккупировали часть территории нашего государства, игнорируют любые договоренности о прекращении огня и отвода тяжелого вооружения. Поэтому сегодня крайне важна консолидация международного сообщества и реализация усиленной миротворческой миссии в отдельных временно неконтролируемых районах Луганской и Донецкой областей", - считает премьер.

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов в своем поздравлении по случаю Дня украинских миротворцев указал на то, что за годы участия в международной миротворческой деятельности Украина вошла в первую двадцатку государств-миротворцев, участвуя в операциях по поддержанию мира в странах Европы, Средней Азии, Африки.

"Когда враг пришел в Украину, воины-участники миротворческих миссий стали мужественно защищать мир на своей земле, достойно и самоотверженно выполняя свой воинский долг на востоке страны, защищая наших граждан от российского агрессора", - отметил А.Турчинов.