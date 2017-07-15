События

13:06 15.07.2017

Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения за сутки в зоне АТО

Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения за минувшие стуки, 14 июля, в зоне проведения антитеррористической операции, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения, - рассказал А.Лысенко на брифинге в субботу в Киеве.

По его словам, украинский военный погиб по время боя, отражая атаку противника на Бахмутской трассе на луганском направлении.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Директор Львовского бронетанкового завода арестован с альтернативой залога

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Добкину

В аэропорту "Херсон" задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом за убийство

МИД ФРГ подтверждает гибель двух немок при нападении на гостиницу в Хургаде

Партнеры Клименко пошли на сотрудничество со следствием

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ задержала женщину-психолога, которая сопровождала отбор желающих вступить в ряды боевиков "ДНР"

Прохладная погода продержится до воскресенья, в понедельник вернется жара

На Харьковщине полиция изъяла почти 10 тыс.кустов нелегально выращенного мака

Гройсман отметил важность появления миротворческой миссии на территории ОРДЛО

Военная авиация Украины и США отработала воздушный компонент учений "Си Бриз-2017 по стандартам НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа принтеров этикеток
РЕКЛАМА