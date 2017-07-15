Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения за сутки в зоне АТО

Один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения за минувшие стуки, 14 июля, в зоне проведения антитеррористической операции, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военный погиб, трое получили ранения, - рассказал А.Лысенко на брифинге в субботу в Киеве.

По его словам, украинский военный погиб по время боя, отражая атаку противника на Бахмутской трассе на луганском направлении.