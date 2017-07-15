Суд начал заседание по избранию меры пресечения Добкину

Печерский районный суд г.Киева рассматривает вопрос об избрании меры пресечения народному депутату из фракции "Оппозиционный блок" Михаилу Добкину, сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Сейчас Печерский суд (Крестовый переулок, 4 (бывшая Гайцана) рассматривает вопрос об избрании меры пресечения нардепу Михаилу Добкину", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, а также одобрила задержание и арест М. Добкина. генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Генпрокуратура намерена просить суд об избрании М.Добкину меры пресечения в виде содержания под стражей.

В пятницу Генпрокуратура вручила М. Добкину подозрение по статье мошенничества и превышения служебных полномочий. Нардеп сообщил журналистам что сдал следователю все свои паспорта и не намерен покидать пределы Украины, но подчеркнул, что его передвижение по Украине не ограничено. Он также заявил, что не намерен вносить за себя залог, если суд назначит слишком большой его размер как альтернативу аресту.

По информации СМИ, прокуратура просит суд определить нардепу в виде альтернативы аресту залог в размене не менее 150 млн грн.