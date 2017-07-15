События

12:22 15.07.2017

Военная авиация Украины и США отработала воздушный компонент учений "Си Бриз-2017 по стандартам НАТО

Более 20 летательных аппаратов от Военно-морских, Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и ВМС США приняли участие в авиационном компоненте международных учений "Си Бриз-2017" в Николаеве.

Как сообщает в субботу пресс-служба Министерства обороны Украины, участники учений отработали тактические проходы самолетов Р-8 Poseidon, вертолетов Ми-14, Ми-24 и Ми-8, работу с передовыми авианаводчиками Су-25.

"Был осуществлен показательный полет на конвертоплане CV-24, имитация выполнения поражения наземных целей из сложных видов маневров самолетом МиГ-29, эвакуация пострадавшего на вертолете Ка-27, а также десантирование морских пехотинцев и спасательной парашютно-десантной группы с Ан-2", - сказано в сообщении.

Все элементы и действия многонациональных штабов и сил отрабатывались по стандартам НАТО.

За работой авиаторов двух стран наблюдали командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко, а также приглашенные представители Киевской ассоциации военных атташе.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения за сутки в зоне АТО

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Добкину

В аэропорту "Херсон" задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом за убийство

МИД ФРГ подтверждает гибель двух немок при нападении на гостиницу в Хургаде

Партнеры Клименко пошли на сотрудничество со следствием

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве разоблачили "схему" присвоения более 110 млн грн "Киевского электровагоноремонтного завода"

Одна из пострадавших в Хургаде гражданок Армении прооперирована

В Волновахском районе малолетние братья вынуждены были есть с дворовыми животными

Климкин о случае с Siemens в России: это урок для всего ответственного бизнеса

В Донецкой области неизвестный бросил гранату в частный дом, есть жертвы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА