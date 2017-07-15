Военная авиация Украины и США отработала воздушный компонент учений "Си Бриз-2017 по стандартам НАТО

Более 20 летательных аппаратов от Военно-морских, Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и ВМС США приняли участие в авиационном компоненте международных учений "Си Бриз-2017" в Николаеве.

Как сообщает в субботу пресс-служба Министерства обороны Украины, участники учений отработали тактические проходы самолетов Р-8 Poseidon, вертолетов Ми-14, Ми-24 и Ми-8, работу с передовыми авианаводчиками Су-25.

"Был осуществлен показательный полет на конвертоплане CV-24, имитация выполнения поражения наземных целей из сложных видов маневров самолетом МиГ-29, эвакуация пострадавшего на вертолете Ка-27, а также десантирование морских пехотинцев и спасательной парашютно-десантной группы с Ан-2", - сказано в сообщении.

Все элементы и действия многонациональных штабов и сил отрабатывались по стандартам НАТО.

За работой авиаторов двух стран наблюдали командующий Военно-морских сил ВСУ Игорь Воронченко, а также приглашенные представители Киевской ассоциации военных атташе.