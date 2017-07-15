События

12:00 15.07.2017

В аэропорту "Херсон" задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом за убийство

Украинские пограничники в аэропорту "Херсон" задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за убийство.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне в пятницу во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту "Херсон" на гражданина РФ сработала база данных Интерпола.

"Россиянина разыскивали правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство", - сказано в сообщении.

В установленном порядке был проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданин РФ передан сотрудникам Национальной полиции Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Один украинский военный погиб, еще трое получили ранения за сутки в зоне АТО

Суд начал заседание по избранию меры пресечения Добкину

МИД ФРГ подтверждает гибель двух немок при нападении на гостиницу в Хургаде

Партнеры Клименко пошли на сотрудничество со следствием

Климкин о случае с Siemens в России: это урок для всего ответственного бизнеса

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман отметил важность появления миротворческой миссии на территории ОРДЛО

Военная авиация Украины и США отработала воздушный компонент учений "Си Бриз-2017 по стандартам НАТО

В Киеве разоблачили "схему" присвоения более 110 млн грн "Киевского электровагоноремонтного завода"

Одна из пострадавших в Хургаде гражданок Армении прооперирована

В Волновахском районе малолетние братья вынуждены были есть с дворовыми животными

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на письменные столы на price.ua
РЕКЛАМА