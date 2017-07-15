В аэропорту "Херсон" задержан россиянин, разыскиваемый Интерполом за убийство

Украинские пограничники в аэропорту "Херсон" задержали гражданина Российской Федерации, который находился в международном розыске за убийство.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, накануне в пятницу во время оформления одного из авиарейсов в аэропорту "Херсон" на гражданина РФ сработала база данных Интерпола.

"Россиянина разыскивали правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности за убийство", - сказано в сообщении.

В установленном порядке был проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в Киеве. Гражданин РФ передан сотрудникам Национальной полиции Украины.