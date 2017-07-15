В Волновахском районе малолетние братья вынуждены были есть с дворовыми животными

Сотрудники полиции Донецкой области выявили и доставили в больницу г.Волноваха двух малолетних братьев, которых мать-одичночка, ранее привлекавшаяся к ответственности за употребление наркотиков, содержала в неудовлетворительных условиях, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в области в пятницу.

"Вчера вечером к участковому инспектору полиции обратились местные жители Владимировки, которые рассказали, что мать оставила в квартире маленького мальчика, который очень громко плачет … Как оказалось, о поведении одинокой матери все соседи знают, однако позвонили в полицию только сейчас", - говорится в сообщении областного главка полиции на странице "Фейсбук".

Старший мальчик не знает своего имени и как зовут маму. По словам же местных жителей, сообщают в правоохранительном ведомстве, они видели как "дети ели из посуды, из которой кормят дворовых животных".

По данным полиции, мать малолетних детей – девушка 19 лет – уже имеет судимость за употребление наркотиков.

"Вчера полицейские забрали 2-летнего Рому из чужой квартиры и отдали бабушке, у которой желания следить за внуками не было. А сегодня сотрудники ювенальной превенции нашли и родную мать братьев, которая скрывалась в доме очередных подруг по рюмке и не хотела открывать дверь полицейским. Сейчас маленькие братья в объятиях сотрудников полиции находятся в больнице г.Волноваха, после чего будут направлены в центры реабилитации", говорится в сообщении.