Климкин о случае с Siemens в России: это урок для всего ответственного бизнеса

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что случай с компанией Siemens в России – это урок для всего ответственного бизнеса.

"Урок для всего ответственного бизнеса: любое сотрудничество с Россией - это взаимодействие с мошенниками. Работаем по этому случаю далее", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер, отметив сообщение хештегом #Siemens.

Как сообщалось, по информации немецкой газеты Wirtschaftswoche, концерн Siemens рассматривает возможность выхода из совместных предприятий в России - ООО "Сименс технологии газовых турбин" и "Интеравтоматика".

По информации СМИ, ООО "Сименс технологии газовых турбин" (у немецкого концерна 65% в СП) изготовило и поставило турбины для проекта строительства станции на Тамани в РФ, которые затем, по неофициальной информации, были поставлены в Крым. "Интеравтоматика" (45,72% у Siemens, остальное - у структур "Ростеха" и АО "ВТИ"), по данным самого Siemens, осуществляла работы на объекте. Компания преобразовала турбины так, что они могут быть не признаны продукцией Siemens.

С 2015 года в отношении Крыма действуют санкции ЕС, в соответствии с которыми Siemens не мог осуществлять поставки своих турбин на полуостров. Однако западные СМИ сообщили, что четыре турбины были перемещены из Тамани в Крым. Siemens признал, что по крайней мере две из них могли попасть на полуостров.

Компания обратилась с иском "о признании сделки (о продаже турбин "Технопромэкспорту" для проекта в Тамани - ИФ) недействительной и применении последствий недействительности сделки" в московский арбитраж 11 июля. Но суд оставил заявление без движения до 21 августа. В самом иске содержится требование о принятии обеспечительных мер, но оно также не рассматривается до устранения нарушений, допущенных при подаче иска.

Ответчиками по иску выступают ОАО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт", ООО "Сименс технологии газовых турбин" и ООО "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт". В Siemens поясняли, что включили в иск свое совместное предприятие с "Силовыми машинами" - "Сименс технологии газовых турбин" в информационных целях. Все претензии по существу касаются "Технопромэкспорта" как участника проекта в Тамани.

Как утверждает Siemens, две турбины, которые были отправлены в Тамань, были перенесены в Крым против воли компании. "Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли", - говорилось в заявлении компании. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что все поставленное оборудование в Крым - российского производства.