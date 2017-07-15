События

10:58 15.07.2017

В Донецкой области неизвестный бросил гранату в частный дом, есть жертвы

В с.Покровское Бахмутского района Донецкой области неизвестный бросил гранату на территорию частного домовладения, в результате взрыва погибла 53-летняя женщина, сообщили в полиции.

Как проинформировали в субботу в Бахмутском отделе полиции, сообщение о том, что неизвестный бросил гранату в дом 53-летней местной жительницы, поступило в полицию ночью.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, эксперты, взрывотехники и кинолог со служебной собакой.

"Через несколько минут медики сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина. Потерпевшую доставили в больницу, где она от полученных травм скончалась", - сказано в сообщении

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия и принимают меры по задержанию злоумышленников.

Факт внесен в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан. После проведения первоочередных оперативных мероприятий событие получит правовую оценку.

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