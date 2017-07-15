На поддержку Украины по линии Госдепа США предполагается в 2018г выделить не менее $410 млн

Проект закона об ассигнованиях на нужды Госдепартамента США, зарубежные операции, смежные программы 2018 года предусматривает средства на поддержку Украины в размере не менее $410,465млн, сообщает посольство Украины в Вашингтоне.

"Согласно проекту, смета помощи Украине по линии Госдепа и агентств сохранена на уровне 2017 года в объеме, не менее $410,465 млн… Финансирование на безопасность по программе Международного военного финансирования для Украины на уровне не менее 2017 года и возможность предоставления кредитных гарантий", - сообщается в официальном аккаунте посольства Украины в США в "Твиттер" в пятницу вечером.