События

09:12 15.07.2017

Прокуратура АР Крым расследует многочисленные случаи незаконного въезда на территорию полуострова

Прокуратура Автономной республики Крым расследует многочисленные случаи незаконного въезда и выезда на территорию оккупированного полуострова, в том числе морским, авиационным, наземных транспортом и отдельными физическими лицами, сообщает пресс-служба ведомства.

"На сегодня прокуратурой начато уголовное производство по фактам нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее более 600 судами, арест наложен на 3 судна. Необходимо активизировать работу в этом направлении", - заявил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов на итоговом совещании по итогам 6 месяцев работы прокуратуры АРК.

Г.Мамедов также отметил, что уже есть ряд исков к авиакомпаниям РФ и других стран по взысканию задолженностей за совершение авиаперелетов над временно оккупированной территорией.

"Прошу охватить не только воздушный транспорт, но и морской и другие виды транспорта", - сказал Г.Мамедов.

В частности сообщается об иске прокуратуры АРК к компании-должнику, совершающей ежедневные полеты на оккупированную территорию, о взыскании EUR354.4 тыс. (свыше 10 млн. грн.).

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