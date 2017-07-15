Черкасские полицейские обнаружили у фигурантов дела об убийстве журналиста В.Сергиенко арсенал оружия

Сотрудники черкасской полиции обнаружили у фигурантов дела об убийстве журналиста Василия Сергиенко арсенал оружия в ходе обысков, проходивших на территории Киевской области, сообщает отдел коммуникации Черкасской полиции.

"В рамках проведения следственных действий при санкционированных обысках в домовладении одного из фигурантов дела по убийству Василия Сергиенко, правоохранители обнаружили арсенал оружия. Среди обнаруженного две единицы охотничьего гладкоствольного оружия без соответствующих документов, автомат Калашникова с тремя магазинами к нему, 180 патронов 19-го калибра к охотничьему гладкоствольному оружию и 320 патронов калибра 7.62 для автоматического оружия", - говорится в сообщении на сайте Черкасской полиции.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

Как сообщалось, 13 июня Апелляционный суд Черкасской области оставил меру пресечения заключение под стражу, без права внесения залога, подозреваемому в убийстве журналиста Василия Сергиенко.

Ранее, 1 июня 2017 следственным судьей Приднепровского районного суда г.Черкассы подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, без права внесения залога.

Указанное постановление суда было обжаловано стороной защиты.

Следствие продолжается, принимаются меры по быстрому, всестороннему, полному и объективному исследованию всех обстоятельств уголовных правонарушений, завершению досудебного расследования в кратчайшие сроки и принятия конечного процессуального решения в соответствии с требованиями уголовного процессуального законодательства.

За совершение преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.3 ст.27 пп. 3, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ч.3 ст.27 ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.1 ст.255 (создание преступной организации) УК Украины злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.