В Харьковской области перекрыт канал незаконного перемещения российских психотропных препаратов

В Харьковской области ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативные сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ и прокуратурой разоблачили схему незаконного перемещения через госграницу препаратов производства РФ, содержащих психотропные вещества.

"Общей межведомственной группой в составе оперативников Восточного регионального управления Госпогрнслужбы Украины и сотрудников УСБУ и прокуратуры в Харьковской области были проведены обыски на 8 объектах, из которых 6 - в Харькове и 2 - в Кривом Роге", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным правоохранителей, организовала канал жительница Кривого Рога, которая привлекла к незаконному перемещению и распространению психотропов харьковчан.

Она через интернет заказывала в России препараты, в том числе "Редуксин", который запрещен к ввозу в Украину. Затем, один из членов группы перемещал заказ через границу и передавал его другим участникам схемы, которые занимались реализацией препарата в Украине: они размещали объявления на сайте интернет-магазина, которым руководила организатор схемы, и отправляли его заказчикам по почте.

Во время реализации оперативной информации, в мае этого года, в пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл) пограничники задержали одного из причастных к схеме харьковчан, когда тот пытался незаконно переместить через границу, скрыв от погранично-таможенного контроля психотропные препараты.

"В ходе проведения обысков были выявлены материалы, подтверждающие пересылку почтовыми отправлениями запрещенного к использованию в Украине препарата "Редуксин" российского производства, электронные носители информации, личные мобильные терминалы, заметки с адресами заказчиков. Кроме этого, изъят автомобиль организатора противоправной группы, в котором находилась часть незаконно перемещенных препаратов с территории России. Всего в ходе обысков было изъято около 12 500 таблеток", - говорится в сообщении.