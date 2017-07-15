Боевики продолжают обстрелы жилых кварталов Марьинки – Украинская сторона СЦКК

Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают обстреливать жилые кварталы Марьинки, несмотря на объявленное на период сбора урожая перемирие, сообщает Украинская сторона совместного центра по контролю и координации.

"14-го июля, около 22.30 во время обстрела позиций сил АТО в районе Марьинки, под огонь боевиков из автоматических и противотанковых гранатометов снова попали жилые кварталы населенного пункта. Вражеские гранаты разорвались вблизи жилых домов по улицам Тельмана, Садовой и Степной. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.

Наблюдательная группа Украинской стороны СЦКК работает на месте обстрела. Информация об окончательных результатах обстрела уточняется.

"НВФ ОРДО, пренебрегая всеми нормами международного гуманитарного права и достигнутым договоренностям, в очередной раз ставят под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения. Для руководства ОРДО, нежелание соблюдать режим прекращения огня, к сожалению, давно стало нормой", - отмечают в сообщении.