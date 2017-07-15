Боевики за сутки совершили 35 обстрелов позиций сил АТО, 1 военнослужащий погиб и 3 получили ранения – штаб

За прошедшие сутки боевики совершили 35 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых 1 украинский военнослужащий погиб и 3 – получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В зоне АТО, в конце прошлых суток, незаконные вооруженные формирования активизировали вооруженные провокации практически вдоль всей линии разграничения… Всего за минувшие сутки противник 35 раз нарушил перемирие. 3 наших военных получили ранения, один погиб. Силы АТО 15 раз открывали огонь в ответ", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра АТО в Фейсбук.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали позиции ВСУ в окрестностях Гнутово, Павлополя, Водяного и Камянки из минометов калибра 82 мм и гранатометов, Широкино – из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибра 120 мм и зенитных установок, Красногоровку – из танков и минометов калибра 120 мм, Марьинку – из гранатометов.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевку и шахту Бутовка из стрелкового оружия и гранатометов.

"Резкое увеличение огневых провокаций в конце прошлых суток зафиксировано на Луганском. Здесь боевики около 23 часов из стрелкового оружия и гранатометов вели огонь по поселкам Донец и Новозвановка. А из 82 миллиметровых минометов накрывали Крымское. Этой ночью произошло и боевое столкновение украинских войск с противником. Почти с полуночи и до 2 ночи в районе Новотошковского группа боевиков безуспешно пыталась приблизиться к нашим позициям. К сожалению, в ходе этих боевых действий один украинский защитник погиб", - говорится в сообщении.