Борьбу с терроризмом и конституционные вопросы обсудили участники консультаций по сирийскому урегулированию в Женеве

Проблемы борьбы с терроризмом и технические проблемы, связанные с конституцией Сирии стали основными вопросами на встрече сирийских властей и оппозиции в Женеве, сообщил в пятницу по итогам консультаций постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Эта серия переговоров особенно касалась двух основных тем - борьбы с терроризмом и техническими конституционными вопросами", - сказал он.

"Мы привлекли внимание специального посланника ООН по Сирии (Стаффана де Мистуры) к кровавой бойне международной коалиции в Ракке и Табке", - отметил Б.Джаафари, указав также на факт проникновения вооруженных людей с территории Турции на север Сирии.

Представитель оппозиционного Высшего совета по переговорам Насер Харири со своей стороны, комментируя итоги встречи, заявил, что оппозиция разделяет политическое видение переходного процесса в Сирии, в том числе и уход нынешнего президента Сирии Башара Асада от власти, и упрекнул при этом дамасскую делегацию в том, что она избегала этого обсуждения.

По мнению Н.Харири, "политический процесс - это единственный путь борьбы с терроризмом".

Нынешний раунд переговоров делегаций сирийских властей и оппозиции проходил в Женеве пять дней. Эти переговоры стартовали в начале года, они проходят с помощью посредников - напрямую участники делегаций друг с другом не общаются.