События

07:06 15.07.2017

Борьбу с терроризмом и конституционные вопросы обсудили участники консультаций по сирийскому урегулированию в Женеве

Проблемы борьбы с терроризмом и технические проблемы, связанные с конституцией Сирии стали основными вопросами на встрече сирийских властей и оппозиции в Женеве, сообщил в пятницу по итогам консультаций постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Эта серия переговоров особенно касалась двух основных тем - борьбы с терроризмом и техническими конституционными вопросами", - сказал он.

"Мы привлекли внимание специального посланника ООН по Сирии (Стаффана де Мистуры) к кровавой бойне международной коалиции в Ракке и Табке", - отметил Б.Джаафари, указав также на факт проникновения вооруженных людей с территории Турции на север Сирии.

Представитель оппозиционного Высшего совета по переговорам Насер Харири со своей стороны, комментируя итоги встречи, заявил, что оппозиция разделяет политическое видение переходного процесса в Сирии, в том числе и уход нынешнего президента Сирии Башара Асада от власти, и упрекнул при этом дамасскую делегацию в том, что она избегала этого обсуждения.

По мнению Н.Харири, "политический процесс - это единственный путь борьбы с терроризмом".

Нынешний раунд переговоров делегаций сирийских властей и оппозиции проходил в Женеве пять дней. Эти переговоры стартовали в начале года, они проходят с помощью посредников - напрямую участники делегаций друг с другом не общаются.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Посол Украины в Египте пока не подтверждает гибель или ранения украинцев

В Мариуполе отменены праздничные мероприятия ко Дню металлургов

Суд разрешил Генпрокуратуре Украины заочное осуждение Азарова

В 2017 в ВСУ должны быть поставлены 72 модернизированных Т-72

Лисичанск остается без водоснабжения

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинское посольство назвало "сильным посылом" приговор Манчестерского суда боевику ЛДНР

Глава МИД Франции отправляется в страны Персидского залива для помощи в урегулировании кризиса с Катаром

В Британии впервые осужден гражданин страны, принимавший участие в войне на Донбассе в рядах боевиков – СМИ

На выходных киевский автобус №37А будет ходить до 00.30 – КГГА

Премьер Турции обещает, что участники попытки переворота не уйдут от наказания

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua
РЕКЛАМА