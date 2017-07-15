События

06:01 15.07.2017

Украинское посольство назвало "сильным посылом" приговор Манчестерского суда боевику ЛДНР

Посольство Украины в Великобритании назвало "сильным посылом" всем желающим присоединиться к боевикам так называемых "ДНР" и "ЛНР" приговор, вынесенный британскому гражданину Манчестерским судом в связи с его участием в войне на Донбассе на стороне боевиков незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба посольства.

"Этот случай должен отправить сильный посыл всем тем, кто рассматривает возможность присоединения к пророссийским террористическим организациям ДНР/ЛНР в Украине", - говорится в сообщении на странице посольства в Твиттер.

Как сообщалось, суд в г.Манчестер (Великобритания) признал виновным в террористической деятельности британского гражданина в связи с его участием в войне на Донбассе на стороне боевиков незаконных вооруженных формирований и приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения.

Судья приговорил Б.Стимсона к 8 годам заключения, но уменьшил срок ввиду признания вины осужденным.

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