Украинское посольство назвало "сильным посылом" приговор Манчестерского суда боевику ЛДНР

Посольство Украины в Великобритании назвало "сильным посылом" всем желающим присоединиться к боевикам так называемых "ДНР" и "ЛНР" приговор, вынесенный британскому гражданину Манчестерским судом в связи с его участием в войне на Донбассе на стороне боевиков незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба посольства.

"Этот случай должен отправить сильный посыл всем тем, кто рассматривает возможность присоединения к пророссийским террористическим организациям ДНР/ЛНР в Украине", - говорится в сообщении на странице посольства в Твиттер.

Как сообщалось, суд в г.Манчестер (Великобритания) признал виновным в террористической деятельности британского гражданина в связи с его участием в войне на Донбассе на стороне боевиков незаконных вооруженных формирований и приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения.

Судья приговорил Б.Стимсона к 8 годам заключения, но уменьшил срок ввиду признания вины осужденным.