Глава МИД Франции отправляется в страны Персидского залива для помощи в урегулировании кризиса с Катаром

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 15-16 июля совершит поездку в Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ для содействия решению катарского кризиса, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление МИД Франции.

"Мы обеспокоены нынешней напряженностью в отношении тех стран, с которыми у нас близкие и дружественные отношения, в связи с чем мы призываем к быстрой деэскалации ситуации, и это будет в интересах всех", - отмечается в заявлении.

Согласно МИД Франции, кризис в отношениях между Катаром и рядом других стран региона отрицательно отражается на дипломатической, политической, экономической сферах, а также в области безопасности. В свою очередь Ж.-И.Ле Дриан планирует выслушать мнение всех сторон, а также поддержать усилия Кувейта как посредника между участниками конфликта.

Также глава МИД Франции собирается призвать страны региона к усилению борьбы с терроризмом и с его финансированием, а также к совместным действиям по этой проблеме.

Западные СМИ напоминают, что Франция поддерживает тесные связи с ОАЭ и Египтом, является одновременно союзником Саудовской Аравии и крупным поставщиком вооружений Катару.

В настоящий момент в регионе находится госсекретарь США Рекс Тиллерсон с целью урегулирования разногласий между Катаром и странами региона.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.