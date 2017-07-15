В Британии впервые осужден гражданин страны, принимавший участие в войне на Донбассе в рядах боевиков – СМИ

Суд в г.Манчестер (Великобритания) признал виновным в террористической деятельности британского гражданина в связи с его участием в войне на Донбассе на стороне боевиков незаконных вооруженных формирований и приговорил к пяти годам и четырем месяцам заключения, сообщает Русская служба ВВС.

"Суд в Манчестере приговорил британца Бенджамина Стимсона, который принимал участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", к пяти годам и четырем месяцам заключения", - говорится в сообщении.

Согласно данным ВВС, судья приговорил Б.Стимсона к 8 годам заключения, но уменьшил срок ввиду признания вины осужденным.

По мнению суда, Стимсон не имеет экстремистских взглядов и не представляет сейчас опасности для населения Британии

Бенджамину Стимсону 41 год, осенью 2015 года журналисты ВВС встретили его неподалеку от Дебальцево. Он рассказал, что отправился на Донбасс, поскольку дома не видел никаких перспектив и уже полтора года был безработным.

В суде Стимсон отрицал свое участие в боевых действиях. По его словам, он провел на востоке Украины четыре месяца, работая водителем скорой помощи