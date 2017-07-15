На выходных киевский автобус №37А будет ходить до 00.30 – КГГА

На выходных, в связи с проведением фестиваля MotoOpenFest, автобусы маршрута №37А будут курсировать до 00.30, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"15 и 16 июля для обеспечения надлежащих пассажирских перевозок жителей и гостей столицы во время проведения фестиваля MotoOpenFest на территории спортивного комплекса "Чайка" будет продлена работа автобусов № 37А от ст. м. "Святошин" до спортивного комплекса "Чайка"… Последнее отправление автобуса из спортивного комплекса "Чайка" в ночь с субботы на воскресенье будет происходить в 00:30. Так же последний автобус отправляется и в воскресную ночь", - говорится в сообщении на сайте КГГА