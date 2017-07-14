События

18:49 14.07.2017

Посол Украины в Египте пока не подтверждает гибель или ранения украинцев

При террористических атаках на гостиницу в египетской Хургаде, по имеющейся информации, граждане Украины не погибли и не пострадали, сообщил посол Украины в Египте Геннадий Латий.

"На сейчас мы не подтверждаем, что среди пострадавших есть граждане Украины. По нашей информации, погибли два человека. Согласно нашей информации, это могут быть граждане или Германии, или Армении", - сказал посол в пятницу в эфире телеканала "112.Украина".

Г.Латий отметил, что ранена женщина, Елена Михайленко, родившаяся в Украине, но она - гражданка Российской Федерации.

Посол также рассказал, что теракт был совершен тремя лицами, напавшими на туристов, отдыхавших в Хургаде в гостиницах "Zahabia" и "Sunny Days El Palacio".

"Сегодня после обеда произошел теракт: трое лиц напали на туристов, которые в курортном городе Хургада отдыхали в двух гостиницах – "Zahabia" и "Sunny Days El Palacio", - сказал Г.Латий.

Ранее египетские СМИ со ссылкой на МВД страны сообщили, что вооруженный ножом человек атаковал туристов в гостинице в египетском городе Хургада: два человека погибли, четыре получили ранения.

Вместе с тем интернет-сайт британской газеты "The Telegraph" сообщает, что убитыми являются двое граждан Украины.

"Два украинских туриста убиты и еще четверо других туристов ранены в результате нападения человека с ножом на египетском курорте Красного моря в Хургаде", - сообщили источники газеты в Министерстве внутренних дел и безопасности Египта.

По информации издания, нападавший задержан. Его допрашивают на предмет мотивов совершения преступления. Пострадавшие находятся в местной больнице. Официальной информации о гражданстве пострадавших на данный момент пока нет.

По предварительной информации, атаковавший туристов человек приплыл на закрытый пляж гостиницы с общественного пляжа, находящегося неподалеку.

Согласно информации местных СМИ, среди шести иностранных туристов, подвергшихся нападению на курорте в Хургаде, были трое лиц из Сербии, двое из Украины, один из Польши.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В Мариуполе отменены праздничные мероприятия ко Дню металлургов

Суд разрешил Генпрокуратуре Украины заочное осуждение Азарова

В 2017 в ВСУ должны быть поставлены 72 модернизированных Т-72

Лисичанск остается без водоснабжения

Двое украинцев погибли в Египте в результате нападения вооруженного ножом человека

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские телеканалы в ближайшее время появятся в туристических отелях Турции

Отстранены 25 руководителей предприятий "Укроборонпрома"

Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-мэру Киева Черновецкому

Вывоз мусора из Львова вошел в нормальный режим

Аваков: имущество компаний Клименко будет описано и заблокировано до решения суда

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
продажа корпуса для компьютера
РЕКЛАМА