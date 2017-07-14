Посол Украины в Египте пока не подтверждает гибель или ранения украинцев

При террористических атаках на гостиницу в египетской Хургаде, по имеющейся информации, граждане Украины не погибли и не пострадали, сообщил посол Украины в Египте Геннадий Латий.

"На сейчас мы не подтверждаем, что среди пострадавших есть граждане Украины. По нашей информации, погибли два человека. Согласно нашей информации, это могут быть граждане или Германии, или Армении", - сказал посол в пятницу в эфире телеканала "112.Украина".

Г.Латий отметил, что ранена женщина, Елена Михайленко, родившаяся в Украине, но она - гражданка Российской Федерации.

Посол также рассказал, что теракт был совершен тремя лицами, напавшими на туристов, отдыхавших в Хургаде в гостиницах "Zahabia" и "Sunny Days El Palacio".

"Сегодня после обеда произошел теракт: трое лиц напали на туристов, которые в курортном городе Хургада отдыхали в двух гостиницах – "Zahabia" и "Sunny Days El Palacio", - сказал Г.Латий.

Ранее египетские СМИ со ссылкой на МВД страны сообщили, что вооруженный ножом человек атаковал туристов в гостинице в египетском городе Хургада: два человека погибли, четыре получили ранения.

Вместе с тем интернет-сайт британской газеты "The Telegraph" сообщает, что убитыми являются двое граждан Украины.

"Два украинских туриста убиты и еще четверо других туристов ранены в результате нападения человека с ножом на египетском курорте Красного моря в Хургаде", - сообщили источники газеты в Министерстве внутренних дел и безопасности Египта.

По информации издания, нападавший задержан. Его допрашивают на предмет мотивов совершения преступления. Пострадавшие находятся в местной больнице. Официальной информации о гражданстве пострадавших на данный момент пока нет.

По предварительной информации, атаковавший туристов человек приплыл на закрытый пляж гостиницы с общественного пляжа, находящегося неподалеку.

Согласно информации местных СМИ, среди шести иностранных туристов, подвергшихся нападению на курорте в Хургаде, были трое лиц из Сербии, двое из Украины, один из Польши.