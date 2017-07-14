События

17:27 14.07.2017

Двое украинцев погибли в Египте в результате нападения вооруженного ножом человека

Вооруженный ножом человек атаковал туристов в гостинице в египетском городе Хургада, сообщило в пятницу МВД страны.

Согласно сообщениям местных СМИ, два человека погибли, четыре получили ранения.

Вместе с тем интернет-сайт британской газеты "The Telegraph" сообщает, что убитыми являются двое граждан Украины.

"Два украинских туриста убиты и еще четверо других туристов ранены в результате нападения человека с ножом на египетском курорте Красного моря в Хургаде", - сообщили источники газеты в Министерстве внутренних дел и безопасности Египта.

По информации издания, нападавший задержан, его допрашивают на предмет мотивов совершения преступления.

Пострадавшие находятся в местной больнице.

Официальной информации о гражданстве пострадавших на данный момент пока нет.

По предварительной информации, атаковавший туристов человек приплыл на закрытый пляж гостиницы с общественного пляжа, находящегося неподалеку.

В МИД Украины агентству "Интерфакс-Украина" сообщили, что Департамент консульской службы министерства в настоящее время выясняет достоверность информации о гибели украинцев. В Твиттере Консульской службы МИД указано: "Консул проверяет информацию о трагическом случае в Хургаде (Египет)".

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