События

15:47 14.07.2017

В Киеве СБУ задержала агента российских спецслужб

Агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны, задержала в Киеве Служба безопасности Украины.

"Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб намеревался получить информацию о личном составе, обеспечении, дислокации, вооружении и перемещении вдоль линии разграничения военных частей и соединений ВСУ и Нацгвардии", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ на странице в Фейбсук в пятницу.

Также его интересовали поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинского-американских учений "Си Бриз 2017", данные об офицерах - инструкторов ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих.

"Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы, циркулирующие в Генеральном штабе ВСУ и данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера", - сказано в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и направлены материалы в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

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