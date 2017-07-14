Апелляционный суд сохранил размер залога главреду "Страна.ua" Гужве

Апелляционный суд г.Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда г.Киева относительно размера залога главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве.

"Суд вынес решение - оставить в силе решение суда первой инстанции. Естественно, я и моя защита просила отменить решение и снять с меня все эти меры пресечения по преступлению, которое я не совершал. И суд этого не сделал. Но то, что у судей хватило здравого смысла не удовлетворить совершенно безумную апелляционную жалобу прокуратуры - тоже плюс", - написал И.Гужва на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Как сообщалось, И.Гужва был задержан вечером 22 июня в Киеве. По словам генпрокурора Юрия Луценко, И.Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения. Утром 23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Украины Дмитрий Линько подтвердил, что И.Гужва требовал от него деньги.

В тот же день пресс-служба прокуратуры г.Киева сообщила, что руководителя интернет-издания "Страна.ua" И.Гужву и его посредника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в крупных размерах). Вечером И.Гужве было вручено уведомление о подозрении в совершении этого преступления.

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для И.Гужвы меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс грн.

26 июня адвокат И.Гужвы, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила, что замглавреда "Страна.UA" Светлана Крюкова внесла залог.

27 июня И.Гужва вышел из Лукьяновского следственного изолятора Киева.

29 июня прокуратура г.Киева подала апелляционную жалобу на меру пресечения в виде залога, потребовав увеличить ему размер залога с 544 тыс. грн до 3,2 млн грн.